Итальянский повар раскрыла секрет приготовления идеальных макарон 

Итальянский повар и автор книг по кулинарии Сильвия Коллока раскрыла секрет приготовления идеальных макарон и перечислила основные ошибки при готовке. Об этом сообщает Daily Mail.

Прежде всего, Колокка призвала не ломать спагетти, так как длинные макароны легче наматываются на вилку, и с них не капает соус. Ломать можно только те макароны, которые вы добавляете в суп. Во всех других случаях, если спагетти не помещаются в кастрюлю, лучше просто взять посуду побольше.

Телеведущая не рекомендовала добавлять оливковое масло в воду при варке.

«Если вы все же так сделаете, масло просто всплывет, а потом, когда вы сольете воду, масляная пленка будет мешать соусу пропитать макароны», — пояснила Колокка. Она посоветовала посолить воду и несколько раз во время варки помешать спагетти, чтобы они не слиплись.

Чтобы приготовить упругие макароны «аль денте», варите их большом огне, чтобы вода постоянно кипела.

«Никогда не готовьте спагетти на медленном огне, если не хотите, чтобы они превратились в клейкую массу».

Она добавила, что макароны стоит вытащить на минуту-две раньше, чем они покажутся готовыми, так как остаточное тепло продолжит процесс приготовления.