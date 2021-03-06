Неожиданные особенности американского застолья 

В каждой стране есть своя культура поведения в гостях. И в Америке она сильно отличается от нашей. "Рамблер" собрал несколько неожиданных особенностей западного застолья.

Еда с собой

В Америке приглашающие отвечают за главное блюдо, а остальные гости приносят какие-то закуски с собой в знак внимания и дружбы, а еще это просто честно. Одному человеку не приходится тратиться на весь стол и "убивать" часы на готовку.

Фаст-фуд

При этом застолье вовсе не означает, что хозяйка будет готовить еду сама. Она вполне может захватить фаст-фуд по дороге домой или вовсе купить готовую еду в магазине. Для российских хозяек такое поведение можно назвать неприемлемым.

Фуршетный стол

Вечеринки зачастую проходят в формате фуршетов. Никто не сидит за столом, не делит салаты и не произносит тосты. Обычно на одном столе располагаются закуски, а на другом — напитки. Гости танцуют, общаются, накладывают себе закуски, едят на диване или стоя.

Не наливают

Американцы очень самостоятельные, поэтому никто ни за кем особенно не ухаживает. Если у гостя закончилась выпивка, то он может спокойно налить себе еще бокальчик или попросить об этом. Но особенных ухаживаний ждать не стоит.

Список подарков

Праздники ужасны тем, что ты не знаешь, что подарить, а человек не хочет получать бессмысленные вещи. Поэтому американцы заранее рассылают друзьям список подарков на самый разный бюджет. В итоге, он получает только то, что реально хочет.