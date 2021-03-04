Популярные продукты, незаметно исчезнувшие из продажи 

В этом мире все непрерывно меняется и ассортимент наших продуктовых магазинов не исключение. Одни товары незаметно исчезают с полок, а другие, наоборот, появляются. Если вы не были ценителем пропавшего продукта, то его отсутствие может пройти и вовсе не замеченным. Мы приготовили подборку из 9 продуктов питания, которые были любимы многими, а затем просто исчезли из продажи.

Консервы «Завтрак туриста»

Эти мясные консервы пользовались большим спросом не только у туристов и путешественников, но и вообще у всех граждан СССР, которым удавалось их приобрести. Любили их домохозяйки, студенты, рыбаки и… любители выпить, ведь это были сытные, готовые к употреблению, а главное — недорогие консервы. Большинство тех, кто застал СССР, помнят «Завтрак туриста» в виде тушенки, но были еще и банки с мясом и перловкой, гречкой, рисом и даже голубцами!

Лапшевник

Это блюдо в 70‑е и 80‑е годы было непременным атрибутом любой советской столовой или буфета. Сегодня сложно себе представить человека, покупающего кусок каравая, изготовленного из лапши, залитой смесью молока и яиц, но когда-то это кушанье воспринималось «на ура». В 90‑х лапшевники куда-то пропали и сейчас о них помнят только некоторые гурманы.

Сахарная голова

Глыба сахара в виде округлого купола родом из дореволюционной России. После победы большевиков долгое время было не до сахарных голов, но потом этот сладкий продукт время от времени появлялся в продаже, чаще всего в знаменательные даты и праздники. Сейчас сахарную голову можно отыскать только в Туле, в сувенирных магазинах.

Молочный коктейль из аппарата «Воронеж‑2»

Этот массивный аппарат с непритязательным дизайном — миксер для молочных коктейлей «Воронеж‑2». Это было торговое оборудование, которое устанавливали в магазинах, кафе и столовых. Машина готовила одновременно три порции лакомства, особо любимого детьми. Знатоки считают, что современные импортные установки для коктейлей сильно проигрывают этому реликту.

Леденцы монпансье

Маленькие разноцветные леденцы в разнокалиберных металлических банках были любимым лакомством советских школьников. Сейчас эти конфеты в магазинах найти почти невозможно, хотя в интернете их можно разыскать.

Жевательные резинки московской фабрики «Рот Фронт»

Жевательные резинки «Рот Фронт» выпускались в нескольких видах: «Клубничная», «Апельсиновая», «Мятная», «Малиновая» и «Кофейный аромат». Для жителей столицы они не были диковинкой, а вот на периферии любая из этих жвачек становилась настоящим сокровищем. Фабрика «Рот Фронт» продолжает выпускать продукцию и сейчас, но жевательных резинок больше не производит.

Хрустящий картофель «Московский»

Советский ответ западным чипсам назывался «Хрустящий картофель „Московский“ в ломтиках». В отличие от ароматизированных зарубежных аналогов, он имел настоящий картофельный вкус, без вариантов в виде вкуса краба, лука или зелени.

Калачи

Классический калач в виде навесного замка с дужкой или гири сегодня в магазинах не найти. Купить традиционное хлебобулочное изделие, любимое многими поколениями дореволюционных россиян и потом граждан СССР сейчас можно в Музее калача в Коломне и на туристических ярмарках некоторых других старинных городов России.

Маргарин Rama

Мягкий маргарин Rama — один из символов 90‑х годов. Нам его старательно старались выдать за элитное сливочное масло и часто это получалось. Сейчас всем хорошо известно, что это всего лишь дешевый растительный спред и, вероятнее всего, отсутствие спроса заставило эти яркие пластиковые коробки исчезнуть с прилавков магазинов.