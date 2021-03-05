Ещё
Далее:
Читайте также:

Продукты, сочетания которых опасны для здоровья 

Александра Нечаева 58 минут назад
Продукты, которые опасно есть вместе
Фото: Depositphotos
О несовместимости некоторых продуктов знают практически все, но есть и такие яства, которые совершенно спокойно едят вместе очень многие, даже не подозревая, что это может быть вредно и даже опасно. О том, какие сочетания могут привести к негативным последствиям для здоровья, читайте в материале «Рамблера».

Молоко с другими продуктами

С детства, наверно, многие помнят, как вкусно закусывать молоко булочкой или печеньем. Однако, делать этого не стоит категорически. Молоко вообще лучше пить отдельно, избегая любых сочетаний с этим продуктом. Дело в том, что оно содержит протеин, который плохо переваривается с мучными продуктами или другими протеинами. Так что, если очень хочется молока, употребляйте его как отдельный прием пищи. Желательно за пару часов до сна или через такое же количество времени после еды.

Фрукты с йогуртом

Сочетание, надо признать, очень вкусное, но вместе с тем крайне вредное. В йогуртах содержится много бактерий, они вступают в реакцию с сахаром, содержащимся во фруктах, что приводит к образованию токсинов.

Ягоды с сахаром

Тоже знакомое всем и любимое многими сочетание на самом деле грозит довольно неприятными последствиями. Сахар плюс ягоды равно брожение. То есть, по сути, каждый раз, когда вы лакомитесь клубникой, щедро посыпанной сахаром, то устраиваете в желудке маленький винный заводик. Процесс брожения, в свою очередь, вызывает вздутие кишечника и колики.

Томаты с пастой

Еще от одного любимого многими блюда стоит отказаться. Макаронные изделия содержат много крахмалистых углеводов, которые плохо усваиваются. Томаты же, в свою очередь, содержат много кислоты, которая мешает усвоению крахмала. Такая смесь легко может привести к вздутию.
Видео дня. Как быстро убрать синяки
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение