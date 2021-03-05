Продукты, которые опасно есть вместе

О несовместимости некоторых продуктов знают практически все, но есть и такие яства, которые совершенно спокойно едят вместе очень многие, даже не подозревая, что это может быть вредно и даже опасно. О том, какие сочетания могут привести к негативным последствиям для здоровья, читайте в материале «Рамблера».

Молоко с другими продуктами

С детства, наверно, многие помнят, как вкусно закусывать молоко булочкой или печеньем. Однако, делать этого не стоит категорически. Молоко вообще лучше пить отдельно, избегая любых сочетаний с этим продуктом. Дело в том, что оно содержит протеин, который плохо переваривается с мучными продуктами или другими протеинами. Так что, если очень хочется молока, употребляйте его как отдельный прием пищи. Желательно за пару часов до сна или через такое же количество времени после еды.

Фрукты с йогуртом

Сочетание, надо признать, очень вкусное, но вместе с тем крайне вредное. В йогуртах содержится много бактерий, они вступают в реакцию с сахаром, содержащимся во фруктах, что приводит к образованию токсинов.

Ягоды с сахаром

Тоже знакомое всем и любимое многими сочетание на самом деле грозит довольно неприятными последствиями. Сахар плюс ягоды равно брожение. То есть, по сути, каждый раз, когда вы лакомитесь клубникой, щедро посыпанной сахаром, то устраиваете в желудке маленький винный заводик. Процесс брожения, в свою очередь, вызывает вздутие кишечника и колики.

Томаты с пастой

Еще от одного любимого многими блюда стоит отказаться. Макаронные изделия содержат много крахмалистых углеводов, которые плохо усваиваются. Томаты же, в свою очередь, содержат много кислоты, которая мешает усвоению крахмала. Такая смесь легко может привести к вздутию.