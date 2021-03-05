Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу 

По ее словам, блины лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты, распределив их на два-три приема пищи. Если есть сладкие блины, то аппетит вернется снова.

«Если мы будем съедать блинчики на голодный желудок сладкие, в этом случае очень быстро захотим есть. Повышается уровень глюкозы в крови резко, а потом также резко падает», — сказала она.

Соломатина добавила, что блины из муки высшего сорта — это «почти сахар по калорийности и воздействию на организм», поэтому не стоит добавлять к ним другие сахара. Она также указала, что при жарке блинов стоит использовать меньше масла или не добавлять его совсем.