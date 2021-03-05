Россиянам рассказали, как правильно есть блины на Масленицу 

О правильном употреблении блюда россиянам рассказала врач-диетолог Елена Соломатина . Своими знаниями она поделилась на радиостанции «Говорит Москва».

По словам диетолога, блины лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты, распределив их на два-три приема пищи. Если есть сладкие блины, то аппетит вернется снова.

Специалист также добавила, что блины из муки высшего сорта — это «почти сахар по калорийности и воздействию на организм», поэтому не стоит добавлять к ним другие сахара. А при жарке стоит использовать меньше масла или не добавлять его вовсе.