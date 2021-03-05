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Россиянам рассказали, как правильно есть блины на Масленицу 

Мария Грибова 3 часа назад
Россиянам рассказали, как правильно есть блины на Масленицу
Фото: depositphotos.com
О правильном употреблении блюда россиянам рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Своими знаниями она поделилась на радиостанции «Говорит Москва».
По словам диетолога, блины лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты, распределив их на два-три приема пищи. Если есть сладкие блины, то аппетит вернется снова.
Специалист также добавила, что блины из муки высшего сорта — это «почти сахар по калорийности и воздействию на организм», поэтому не стоит добавлять к ним другие сахара. А при жарке стоит использовать меньше масла или не добавлять его вовсе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что диетолог перечислила опасные продукты для женского здоровья.
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