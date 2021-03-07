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Диетологи назвали способы приготовить полезные для здоровья блины 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Диетологи рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
Фото: Lenta.ru
Диетологи в преддверии Масленицы назвали способы приготовить полезные для здоровья блины. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач Ольга Перевалова рассказала, что с точки зрения здоровья самая большая проблема в данном блюде — это глютен. Поэтому специалист советует при приготовлении заменить пшеничную муку на гречишную или кукурузную. Она добавила, что вместо подсолнечного масла, которое вызывает много вопросов, можно использовать масло чиа или оливковое. Также, по ее словам, набора веса поможет избежать добавление в блины тыквы, кабачка, репы или редьки.
Эндокринолог Алексей Калинчев, в свою очередь, рекомендует использовать для приготовления данного блюда муку низших сортов и газированную воду вместо молока. Он предупредил, что людям с лишним весом или ожирением следует есть блины на Масленицу только в «символическом» количестве.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова советует россиянам заменить сладкие сиропы, варенье и жирные начинки в блинах на свежие ягоды, фрукты или сметану пониженной жирности.
Ранее Стародубова также заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов. По ее словам, в такой порции содержится приемлемое количество сахара, и это позволит избежать переедания и чувства тяжести.
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