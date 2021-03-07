Диетологи рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу 

Диетологи назвали способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача Ольги Переваловой, самое опасное в классических блинах — это глютен. Чтобы не навредить здоровью, можно заменить пшеничную муку на гречишную или кукурузную. Вместо подсолнечного масла медик посоветовала использовать оливковое или масло чиа. Чтобы не набрать вес, можно добавить в блины тыкву, кабачок, репу или редьку.

Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что молоко в рецепте стоит заменить на газированную воду, а муку брать низших сортов. Людям с лишним весом он порекомендовал не переедать и употреблять блины на Масленицу только в "символическом" количестве.