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Диетологи рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Диетологи рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
Фото: Рамблер
Диетологи назвали способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам врача Ольги Переваловой, самое опасное в классических блинах — это глютен. Чтобы не навредить здоровью, можно заменить пшеничную муку на гречишную или кукурузную. Вместо подсолнечного масла медик посоветовала использовать оливковое или масло чиа. Чтобы не набрать вес, можно добавить в блины тыкву, кабачок, репу или редьку.
Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что молоко в рецепте стоит заменить на газированную воду, а муку брать низших сортов. Людям с лишним весом он порекомендовал не переедать и употреблять блины на Масленицу только в "символическом" количестве.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предложила заменить варенье, жирные начинки и сладкие сиропы к блинам на ягоды, фрукты или нежирную сметану.
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