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Доктор Мясников раскрыл самые полезные продукты для женщин 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Морепродукты и сыр: Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Фото: РИА Новости
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил самые полезные продукты для женского здоровья. Об этом он рассказал во время еженедельной авторской программы на телеканале «Россия 1».
По словам доктора, кальций и витамин D — главные микроэлементы, необходимые россиянкам. Так, до наступления менопаузы следует употреблять не менее одного грамма кальция в день, а после — 1,5 грамма кальция с витамином D. Больше всего витамина D сдержится в печени трески, а кальция — в сырах, йогуртах, молоке, твороге, апельсиновом соке.
Помимо этого женщинам полезно употреблять продукты, положительно влияющие на уровень эстрогенов.
Речь идет о соевых бобах, сыре тофу, льняном масле, куркуме, красном винограде, персиках и чесноке, который также полезен для снижения уровня холестерина. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

«Морепродукты, омега-3, растительные масла, омега-6 — это все очень полезно», — добавил врач.

Телеведущий призвал обратить особое внимание на брокколи. Этот продукт предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов, которые полезны для женщин, особенно во время беременности.
Ранее Мясников предупредил, что избыточный рост волос на лице и руках у женщин может быть предвестником смертельного заболевания. Такой неочевидный симптом может свидетельствовать о развитии в женском организме рака яичников или надпочечников, который в случае выявления на поздней стадии способен привести к летальному исходу. Также это может быть результатом такой болезни, как поликистоз яичников, при котором, в частности, возникает риск сердечных заболеваний и повышается уровень сахара и холестерина в крови.
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Еда , Александр Мясников
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