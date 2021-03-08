Полезны ли сырые яйца на самом деле 

Принято считать, что чем меньше продукт термически обработан, тем он полезнее. «Рамблер» расскажет, так ли это на самом деле.

Научно доказано, что регулярное потребление сырых яиц благотворно сказывается на деятельности желудка, сердца и голосовых связок. В том числе сырой белок полезен при язвенной болезни желудка, так как он обволакивает слизистую оболочку.

Однако при употреблении сырых яиц стоит учитывать, что есть риск заражения сальмонеллезом или птичьим гриппом. Все зависит от уровня санитарного контроля на птицефабриках. Поэтому специалисты рекомендуют к употреблению деревенские яйца, несмотря на то, что многие домашние птицы страдают различными инфекционными заболеваниями.

При употреблении важно осмотреть скорлупу яйца на наличие дефектов и повреждений. Если на скорлупе есть трещинки или пятна, лучше отказаться от такого деликатеса. Также можно пить исключительно свежие яйца, которым не больше недели. И специалисты рекомендуют делать это за полчаса до еды утром натощак.

В сыром виде можно пить только куриные или перепелиные яйца. Детям до семи лет нельзя давать сырые яйца, поскольку у них часто бывает аллергия на этот продукт.