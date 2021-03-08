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Эндокринолог назвала полезные начинки для блинов 

Катерина Саломе 2 часа назад
Эндокринолог назвала полезные начинки для блинов
Фото: depositphotos.com
Врач-эндокринолог Олеся Гурова рассказала, какие начинки для блинов не принесут вреда здоровью. По ее словам, самыми полезными являются те, которые сделаны на основании фруктов и ягод, так как они наиболее низкокалорийные. Об этом сообщает «Звезда».

«Все то, что на основании фруктов и ягод, с небольшим количеством добавленного сахара или без него. Очень часто к блинам используют такие варианты как топленое масло или сливки, и здесь стоит помнить о том, что та же сметана десятипроцентной жирности или йогурт — это всегда более низкокалорийные варианты»,

— отметила она.
Также Гурова подчеркнула, что 2-4 процентный греческий йогурт станет самой легкой заправкой для блинов. После него идет сметана небольшой жирности, а потом сливки. Самой «тяжелой» добавкой считается топленое масло.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что остывший кофе может быть вреден для здоровья.
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