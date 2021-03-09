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Эксперт назвала девять смертельно опасных продуктов 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Картошка и консервы: эксперт назвала смертельно опасные продукты
Фото: Pixabay.com
Привычные для рациона продукты могут быть смертельно опасны из-за содержащихся в них веществ. Девять таких продуктов назвала специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел, сообщает немецкое издание Focus.
На первом месте оказались жареные колбасы с большим количеством жиров и соли, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Следом за ними идут консервы, в упаковках которых содержится вредный бисфенол А, способный привести к нарушению развития у детей, раку и бесплодию.
Кроме того, опасна может быть рыба, загрязненная ртутью. Это зависит не только от вида и возраста рыбы, но и от среды ее обитания. Вредное вещество — мышьяк — может находиться и в отполированном белом рисе, поэтому его и продукты с его содержанием следует употреблять в ограниченных объемах.
Опасность была обнаружена и в пончиках. По словам Крел, их вред заключается в дешевом пальмовом масле, в котором пончики выпекают, так как оно является канцерогенным. Вредно и масло, содержащееся в попкорне для микроволновой печи.

Он опасен также чрезвычайно повышенным содержанием сахара, соли, ароматизаторов, а также диацетила — вещества, которое при вдыхании вызывает болезни легких.

Согласно исследованиям, на которые ссылается Крел, риск смерти вдвое повышает частое употребление картофеля фри и чипсов. Это происходит не только из-за содержания в них соли и жиров, но и канцерогенного акриламида. Риск развития рака повышает и замороженная пицца, предназначенная для приготовления в духовке.
Наконец, опасной является газировка, например кока-кола. Сахар и искусственные ароматизаторы в ней повышают риск диабета второго типа и ожирения.
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