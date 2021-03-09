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В Роспотребнадзоре предупредили россиян об опасности свежей зелени 

Анна Арсеньева 7 часов назад
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
Фото: depositphotos.com
Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева объяснила, почему зелень из магазина может быть опасна. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По словам Надежды Раевой, зелень не всегда соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. В ней могут накапливаться токсичные вещества, которые поступают из почвы.

"В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания.

Кроме того, в зелени могут быть яйца гельминтов. Употребление такого продукта приводит к развитию гельминтоза и аскаридоза.
Ранее "Рамблер" рассказывал, полезны ли сырые яйца на самом деле.
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Еда , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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