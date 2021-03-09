В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева объяснила, почему зелень из магазина может быть опасна. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам Надежды Раевой, зелень не всегда соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. В ней могут накапливаться токсичные вещества, которые поступают из почвы.

"В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов", — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания.

Кроме того, в зелени могут быть яйца гельминтов. Употребление такого продукта приводит к развитию гельминтоза и аскаридоза.