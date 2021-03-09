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Колбасы и консервы: эксперт назвала смертельно опасные продукты 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Колбасы и консервы: эксперт назвала смертельно опасные продукты
Фото: depositphotos.com
Специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел назвала девять продуктов, которые могут быть смертельно опасны для здоровья. Об этом пишет издание Focus.
Первое место в антирейтинге заняли жареные колбасы. Большое количество жиров и соли приводит к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На следующем месте оказались консервы. В них содержится бисфенол А, который способен спровоцировать рак, бесплодие и нарушение развития у детей.
Также опасны для здоровья загрязненная ртутью рыба и отполированный белый рис, в котором может быть мышьяк.
Кроме того, по словам эксперта, не стоит злоупотреблять пончиками, так как их выпекают в дешевом пальмовом масле, и попкорном для микроволновой печи. В нем много сахара, соли, ароматизаторов и вещества, которое вызывает болезни легких, — диацетила.
Риск смерти вдвое повышает частое употребление картофеля фри, чипсов и замороженной пиццы, а риск диабета второго типа и ожирения — сладкая газировка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени.
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