Роспотребнадзоре россиян научили выбирать продукты для блинов к Масленице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Основным ингредиентом для блинов остается мука, и очень важно следить, чтобы она не испортилась.

«При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт»,

— говорится в сообщении.

Что касается творога и сметаны, то при покупке важно смотреть на условия хранения и маркировку.

«В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности»,

— добавили в Роспотребнадзоре.

Еще Роспотребнадзор дал советы по выбору начинки для блинов. Покупая замороженные ягоды, нужно обратить внимание на их внешний вид: они не должны быть одним слипшимся куском льда. А мясо эксперты советуют не покупать у случайных лиц, с автомашин и около дорог.

«Любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личинками паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания»,

— предупредили в ведомстве.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.