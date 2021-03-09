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Россиян научили выбирать продукты для блинов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиян научили выбирать продукты для блинов
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
В Роспотребнадзоре россиян научили выбирать продукты для блинов к Масленице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Основным ингредиентом для блинов остается мука, и очень важно следить, чтобы она не испортилась.

«При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт»,

— говорится в сообщении.
Что касается творога и сметаны, то при покупке важно смотреть на условия хранения и маркировку.

«В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности»,

— добавили в Роспотребнадзоре.
Еще Роспотребнадзор дал советы по выбору начинки для блинов. Покупая замороженные ягоды, нужно обратить внимание на их внешний вид: они не должны быть одним слипшимся куском льда. А мясо эксперты советуют не покупать у случайных лиц, с автомашин и около дорог.

«Любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личинками паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания»,

— предупредили в ведомстве.
В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
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