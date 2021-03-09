Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать продукты для блинов 

На сайте Роспотребнадзора опубликовали сообщение, в котором рассказывается, как правильно выбирать продукты для блинов к Масленице.
В ведомстве написали, что важно следить за сроком годности муки:
"При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт".
Покупая творог и сметану, необходимо смотреть на маркировку и условия хранения продуктов:
"В составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности".
Что касается начинок, эксперты Роспотребнадзора посоветовали не покупать мясо с автомашин и около дорог и замороженные ягоды, которые слиплись в один кусок льда.
"Любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личинками паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал самые полезные продукты для женщин.