Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать продукты для блинов 

На сайте Роспотребнадзора опубликовали сообщение, в котором рассказывается, как правильно выбирать продукты для блинов к Масленице.

В ведомстве написали, что важно следить за сроком годности муки:

"При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт".

Покупая творог и сметану, необходимо смотреть на маркировку и условия хранения продуктов:

"В составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности".

Что касается начинок, эксперты Роспотребнадзора посоветовали не покупать мясо с автомашин и около дорог и замороженные ягоды, которые слиплись в один кусок льда.