Продающиеся в России блины оказались опасными 

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Продукция трех марок блинов, продающаяся в России, оказалось опасной для здоровья. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру» . Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в замороженных блинах с мясом трех производителей.

Всего проверили 20 торговых марок, кишечную палочку нашли в блинах с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан» , «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, „От Ильиной“ и „Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых“.

Претензий у экспертов не было к продукции „Сибирская коллекция“, также в числе лидеров оказались блины марок Globus, „У Палыча“, „Окраина“ и Handy Craft.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.