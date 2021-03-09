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Продающиеся в России замороженные блины признали опасными 

Анна Арсеньева 1 час назад
Продающиеся в России замороженные блины признали опасными
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роскачества выяснили, что блины трех российских марок опасны для здоровья. В замороженной продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Специалисты проверили 20 торговых марок. Кишечную палочку нашли в блинах с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко". Также повышенное количество анаэробных микроорганизмов выявили у продуктов марок "Ашан", "Лента" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".
В числе лидеров оказались блины от "Сибирской коллекции", "У Палыча", "Окраина", Handy Craft и Globus. К продукции этих марок у экспертов не было претензий.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать продукты для блинов.
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