Продающиеся в России замороженные блины признали опасными 

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Эксперты Роскачества выяснили, что блины трех российских марок опасны для здоровья. В замороженной продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты проверили 20 торговых марок. Кишечную палочку нашли в блинах с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко". Также повышенное количество анаэробных микроорганизмов выявили у продуктов марок "Ашан" , "Лента" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".

В числе лидеров оказались блины от "Сибирской коллекции", "У Палыча", "Окраина", Handy Craft и Globus. К продукции этих марок у экспертов не было претензий.