Продающиеся в России замороженные блины признали опасными 

Эксперты Роскачества выяснили, что блины трех российских марок опасны для здоровья. В замороженной продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Специалисты проверили 20 торговых марок. Кишечную палочку нашли в блинах с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко". Также повышенное количество анаэробных микроорганизмов выявили у продуктов марок "Ашан", "Лента" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых".
В числе лидеров оказались блины от "Сибирской коллекции", "У Палыча", "Окраина", Handy Craft и Globus. К продукции этих марок у экспертов не было претензий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать продукты для блинов.