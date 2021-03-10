Врач назвала основную опасность рыбы и мяса 

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Человек может заразиться опасными паразитами через мясо диких животных и рыбу, заявила врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская. Ее слова передает телеканал «360».

Агринская полагает, что основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, приобретенная в местах несанкционированной продажи.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости»,

— отметила специалист.

О заражении могут свидетельствовать следующие симптомы: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже также может появиться сыпь.

Агринская добавила, что опасными могут быть и морепродукты, в которых содержатся жизнеспособные личинки. Обеззаразить продукты от личинок анизакид можно замораживанием или нагреванием.