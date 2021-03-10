Врач объяснил, как избежать «блинного передоза» на Масленицу

Чтобы избежать несварения и чувства тяжести в желудке, за один прием пищи рекомендуется съедать 3-6 блинов. Об этом рассказал российский врач-терапевт Тимур Асанов, передает РИА Новости.

Причем для мужчин и женщин, по мнению врача, норма будет разная — женщине можно съесть всего 3-4 блина, а мужчине — шесть. Стоит также учитывать начинку блинов. Лучше всего подойдет что-то белковое (икра, говядина, птица). Самыми калорийными будут блины с вареньем или сгущенкой.