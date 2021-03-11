Как легко приготовить идеальное картофельное пюре без комочков 

Казалось бы, приготовить картофельное пюре не составляет труда. Но не у всех оно получается воздушным, пышным и без комочков. «Рамблер» дает простой совет по приготовлению идеального картофельного пюре. Просто следуйте инструкции и все обязательно получится.

Для начала отварите картофель в подсоленной воде и совсем немного остудите его. В это время подогрейте молоко и сливочное масло. Пропорции продуктов выбирайте на свой вкус: кто-то любит побольше молока, кому-то нравится поменьше. Важный момент: сначала необходимо добиться нужной консистенции картофеля, а лишь потом доводить вкус пюре «до ума».

Самый распространенный помощник в приготовлении картофельного пюре, конечно, обыкновенная толкушка. Но сегодня ее отложите в сторону, поскольку с помощью нее, конечно, пюре получится, но чтобы добиться идеальной консистенции, придется потратить довольно много времени. Куда менее энергозатратный способ — использовать обыкновенное мелкое сито.

Через него просто перетираем отваренный картофель в подготовленную емкость, а затем добавляем к нему подогретое молоко и масло. Тщательно перемешиваем ингредиенты, солим и перчим по вкусу. Воздушное картофельное пюре идеальной консистенции и без комочков готово.