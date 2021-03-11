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3 рецепта необычных блинов, которые удивят домашних

Мира Маркина
7 часов назад
Масленичная неделя в самом разгаре, и если вы до сих пор не испекли блинов, самое время это сделать! Кстати, совсем необязательно готовить привычные блины, ведь существует огромное множество вариаций этого блюда. Самые интересные из них - в материале "Рамблера".

Черничные блинчики

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.
Молоко - 150-170 г
Черника - 50 г
Сахар - по вкусу
Мука - 70 г
Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
Оливковое масло - 20 г
Сливочное масло - 15 г
Щепотка соли
1) Яйцо, молоко, сахар и чернику (можно взять замороженную, но предварительно ее нужно разморозить) пробиваем блендером до однородной консистенции.
2) В эту смесь просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто, оно должно получиться жидким. Даем настояться тесту 5 минут.
3) Добавляем оливковое масло, перемешиваем.
4) Смазываем сковородку сливочным маслом и выпекаем блины.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

Тыква - 350 г
Молоко - 200 мл
Яйца - 2 шт.
Мука - 220 г
Сахар - 70 г
Сливочное масло - 40 г
Разрыхлитель - 10 г
Оливковое масло - по вкусу
Щепотка соли
1. Разрежьте тыкву на части. Посолите, залейте оливковым маслом и запекайте в духовке при 160 градусах до готовности (час-полтора).
2. Готовую тыкву остудите и пробейте в блендере до консистенции пюре.
3) Смешайте тыквенное пюре с остальными ингредиентами.
4) Выпекайте панкейки на сливочном масле по 30 секунд с каждой стороны.

Сырные блины с зеленью

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл
Яйца - 2 шт.
Сыр твердый - 150 г
Свежий укроп - 1 пучок
Мука - 1 стакан
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Подсолнечное масло - 2 ст. л.
Щепотка соли
1. Взбейте яйца с молоком
2. Добавьте муку, соль и разрыхлитель
3. Натрите сыр и добавьте его вместе с зеленью
4. Влейте растительное масло и перемешайте тесто
5. Выпекайте блинчики на раскаленной сковороде
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