3 рецепта необычных блинов, которые удивят домашних

Масленичная неделя в самом разгаре, и если вы до сих пор не испекли блинов, самое время это сделать! Кстати, совсем необязательно готовить привычные блины, ведь существует огромное множество вариаций этого блюда. Самые интересные из них - в материале "Рамблера".
Черничные блинчики
Ингредиенты:
1) Яйцо, молоко, сахар и чернику (можно взять замороженную, но предварительно ее нужно разморозить) пробиваем блендером до однородной консистенции.
2) В эту смесь просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто, оно должно получиться жидким. Даем настояться тесту 5 минут.
3) Добавляем оливковое масло, перемешиваем.
4) Смазываем сковородку сливочным маслом и выпекаем блины.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
Оливковое масло - по вкусу
1. Разрежьте тыкву на части. Посолите, залейте оливковым маслом и запекайте в духовке при 160 градусах до готовности (час-полтора).
2. Готовую тыкву остудите и пробейте в блендере до консистенции пюре.
3) Смешайте тыквенное пюре с остальными ингредиентами.
4) Выпекайте панкейки на сливочном масле по 30 секунд с каждой стороны.
Сырные блины с зеленью
Ингредиенты:
Подсолнечное масло - 2 ст. л.
1. Взбейте яйца с молоком
2. Добавьте муку, соль и разрыхлитель
3. Натрите сыр и добавьте его вместе с зеленью
4. Влейте растительное масло и перемешайте тесто
5. Выпекайте блинчики на раскаленной сковороде