3 рецепта необычных блинов, которые удивят домашних

Масленичная неделя в самом разгаре, и если вы до сих пор не испекли блинов, самое время это сделать! Кстати, совсем необязательно готовить привычные блины, ведь существует огромное множество вариаций этого блюда. Самые интересные из них - в материале "Рамблера".

Черничные блинчики

Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 150-170 г

Черника - 50 г

Сахар - по вкусу

Мука - 70 г

Разрыхлитель - 1/2 ч.л.

Оливковое масло - 20 г

Сливочное масло - 15 г

Щепотка соли

1) Яйцо, молоко, сахар и чернику (можно взять замороженную, но предварительно ее нужно разморозить) пробиваем блендером до однородной консистенции.

2) В эту смесь просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто, оно должно получиться жидким. Даем настояться тесту 5 минут.

3) Добавляем оливковое масло, перемешиваем.

4) Смазываем сковородку сливочным маслом и выпекаем блины.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

Тыква - 350 г

Молоко - 200 мл

Яйца - 2 шт.

Мука - 220 г

Сахар - 70 г

Сливочное масло - 40 г

Разрыхлитель - 10 г

Оливковое масло - по вкусу

Щепотка соли

1. Разрежьте тыкву на части. Посолите, залейте оливковым маслом и запекайте в духовке при 160 градусах до готовности (час-полтора).

2. Готовую тыкву остудите и пробейте в блендере до консистенции пюре.

3) Смешайте тыквенное пюре с остальными ингредиентами.

4) Выпекайте панкейки на сливочном масле по 30 секунд с каждой стороны.

Сырные блины с зеленью

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл

Яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 150 г

Свежий укроп - 1 пучок

Мука - 1 стакан

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Щепотка соли

1. Взбейте яйца с молоком

2. Добавьте муку, соль и разрыхлитель

3. Натрите сыр и добавьте его вместе с зеленью

4. Влейте растительное масло и перемешайте тесто