Диетолог назвала спасающий от тяжести после застолья напиток 

Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рецепт напитка, способного облегчить последствия переедания. Ее рекомендации приводит новостной портал «Ридус»

Для целебного напитка, нормализующего пищеварение, понадобится: две столовые ложки зеленого чая, четыре дольки лимона, шесть долек апельсина, шесть стеблей свежей мяты с листьями, одна чайная ложка куркумы и шесть горошин черного перца. Сначала Дюваль советует заварить указанное количество зеленого чая в литре воды, доведенной до 80 градусов.

Затем, по советам диетолога, следует добавить в отдельный стакан куркуму и перец и залить их 200 миллилитрами горячей воды. Полученную смесь нужно оставить под крышкой на десять минут.

«После того как заваренный зеленый чай остынет, процедите его, перелейте в кувшин, долейте процеженную через сито смесь из куркумы и перца и добавьте чистой воды так, чтобы получилось два литра», — отметила она.

Перед употреблением диетолог рекомендует добавить в напиток лимон, апельсин и перетертые в руках листья мяты. Коктейль можно пить прямо во время застолья, чтобы избежать дискомфорта, тяжести в желудке и метеоризма. Кроме того, утром такой напиток придаст бодрости и улучшит самочувствие, утверждает специалист.