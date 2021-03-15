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Простые продукты, которые необходимы для здоровья печени 

Мария Грибова 4 часа назад
Простые продукты, которые необходимы для здоровья печени
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что печень — главный защитник от вредных веществ, которые попадают в организм вместе с пищей. Однако этот орган крайне уязвим, поэтому очень важно уделять внимание правильному питанию, чтобы сохранить его здоровье. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые так необходимы для здоровья печени.
В первую очередь, необходимо включать в рацион нежирную рыбу, например, треску, форель, судак, карп. А для тех, кто не особо любит рыбу, можно отдать предпочтение телятине и индейке. Также не стоит забывать про кисломолочные продукты, преимущественно с низким содержанием жира — сыр, кефир, творог и многие другие.
Особенно полезны для печени овощи, фрукты и зелень, а именно белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, кабачки, тыква, петрушка и и укроп. А салаты специалисты советуют заправлять растительным или оливковым маслом.
Очень важно дополнять свой рацион орехами и сухофруктами — миндаль, арахис, кедровые орехи, курага, инжир, изюм и чернослив. Исследования ученых показывают, что эти продукты сокращают риск рака печени, одного из самых распространенных онкологических заболеваний.
Если вы беспокоитесь о здоровье своей печени, то, безусловно, нужно исключить жирную пищу и крепкий алкоголь. А также не стоит принимать таблетки без рекомендации врача, поскольку некоторые из них разрушительны для печени.
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