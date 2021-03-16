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Врач назвала группу людей, которым противопоказана куркума 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Врач назвала группу людей, которым противопоказана куркума
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач-диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen) назвала группу людей, кому противопоказано употребление продлевающего молодость продукта — куркумы. Об этом сообщает Eat This Not That!.

«К сожалению, в куркуме могут быть токсичные ингредиенты и даже тяжелые металлы вроде свинца»,

— предупреждает специалист.
Кроме того, недобросовестные производители иногда добавляют в специю муку, содержащую глютен. В таком случае специя представляет опасность для людей с целиакией и непереносимостью глютена.
Петерсен рекомендует есть до тысячи миллиграммов куркумы в день. По ее словам, проблемы возникают, когда человек съедает за день более двух тысяч миллиграммов специи или потребляет пищевую добавку низкого качества. Прием слишком большого количества куркумы может привести к дискомфорту в желудке и тошноте, уточняет врач.
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