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Врач предупредила об опасных примесях в куркуме 

Диана Товсепова 11 часов назад
Врач предупредила об опасных примесях в куркуме
Фото: depositphotos.com
Куркуму называют одной из самых полезных добавок к пище. Однако, как оказалась, продлевающая молодость специя противопоказана некоторым людям. Об этом рассказала врач-диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen).

«К сожалению, в куркуме могут быть токсичные ингредиенты и даже тяжелые металлы вроде свинца», — предупреждает медик.

Кроме того, недобросовестные производители иногда добавляют в куркуму муку, содержащую глютен. Тогда специя будет опасна для людей с непереносимостью глютена и целиакией.
Петерсен советует есть до тысячи миллиграммов куркумы в день. А когда человек съедает за день более двух тысяч миллиграммов специи или потребляет куркуму низкого качества, возникают проблемы. Это может привести к дискомфорту в желудке и тошноте.
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