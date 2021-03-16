Врач предупредила об опасных примесях в куркуме 

Куркуму называют одной из самых полезных добавок к пище. Однако, как оказалась, продлевающая молодость специя противопоказана некоторым людям. Об этом рассказала врач-диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen).

«К сожалению, в куркуме могут быть токсичные ингредиенты и даже тяжелые металлы вроде свинца», — предупреждает медик.

Кроме того, недобросовестные производители иногда добавляют в куркуму муку, содержащую глютен. Тогда специя будет опасна для людей с непереносимостью глютена и целиакией.

Петерсен советует есть до тысячи миллиграммов куркумы в день. А когда человек съедает за день более двух тысяч миллиграммов специи или потребляет куркуму низкого качества, возникают проблемы. Это может привести к дискомфорту в желудке и тошноте.