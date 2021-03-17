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Диетолог назвала три способа побороть тягу к сладкому

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Диетолог и нутрициолог из австралийского города Мельбурн, штат Виктория, Лаура Форд (Laura Ford) назвала три основные причины, почему людей тянет к сладкому, и перечислила способы побороть это желание. Ее рекомендации появились в видеосервисе TikTok.
Прежде всего, человеку может захотеться продуктов, содержащих сахар, если на обед он съел мало углеводов. Форд рекомендует следить за тем, чтобы трапеза была сбалансированной. По ее словам, идеальным источником углеводом служат гарниры, например, батат и бурый рис.
Вторая причина, по мнению диетолога, — недоедание.
«Если в течение дня вы едите мало, вам захочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию»,
— пояснила эксперт.
Она призывает есть полноценно, не пропуская приемы пищи, чтобы избежать тяги к вредным продуктам.
Форд также убеждена, что желание съесть сладкое может быть вызвано недостатком сна.
«От недосыпа страдают ваши гормоны голода грелин и лептин, — подчеркнула специалист.
— Убедитесь, что ваш сон длится как минимум восемь часов».
Еда,Ford,
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