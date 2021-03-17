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Диетолог посоветовала простой способ есть меньше 

Lenta.ru 2 часа назад
Диетолог посоветовала простой способ есть меньше
Фото: Lenta.ru
Американский диетолог Энджел Хеберт дала три совета желающим вести здоровый образ жизни. Об этом сообщает WAGM-TV.
По мнению эксперта, лучше пользоваться небольшими тарелками — это простой способ контролировать размер порции. «Также это создает иллюзию, что вы едите больше, чем в действительности, — объясняет она. — А если после уменьшения порций сохраняется голод, можно вернуться за добавкой каких-нибудь некрахмалистых овощей, например брокколи, шпината или салата».
Хеберт посоветовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, реже покупая полуфабрикаты, поскольку в них, по ее словам, заведомо больше соли, сахара и жира. Также важна спортивная активность.

«Рекомендуется, чтобы продолжительность физической активности составляла 150 минут в неделю»,

— пояснила она.
Эксперт добавила, что хоть какие-то упражнения лучше, чем их полное отсутствие.
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