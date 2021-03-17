Малышева посоветовала суперпродукты для поста

Елена Малышева раскрыла три продукта, которые помогут поддерживать здоровье во время поста.
Медик посоветовала включить в рацион пищу, богатую полинасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. В частности, эксперт обратила внимание на льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.
"Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 — это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты",
- пояснила эксперт в программе "Жить здорово".
Малышева напомнила, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому очень важно следить за тем, чтобы потреблять нужное количество ненасыщенных жирных кислот с пищей.