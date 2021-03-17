Малышева посоветовала суперпродукты для поста

Медик посоветовала включить в рацион пищу, богатую полинасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. В частности, эксперт обратила внимание на льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.

Малышева напомнила, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому очень важно следить за тем, чтобы потреблять нужное количество ненасыщенных жирных кислот с пищей.