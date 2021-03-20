Продукты, которые не стоит покупать впрок 

Многие предпочитают, приходя в магазины, запасаться продуктами впрок. Но, к сожалению, не все продукты могут храниться так долго, как нам хотелось бы. А некоторые, казалось бы, практически не способные испортиться продукты, на самом деле таковыми вовсе не являются. О том, что из еды нельзя покупать впрок, читайте в материале «Рамблера».

Орехи

Иногда в кухонных шкафчиках орехи могут храниться месяцами. Казалось бы, что с ними может произойти? На самом деле мнение, что орехи долго не портятся, в корне неверно. Из-за содержания в орехах большого количества натуральных масел, они могут становиться прогорклыми. Кроме того, пролежавшие на полке долгое время орехи могут покрыться плесенью. Она бесцветна, не имеет вкуса и запаха, поэтому ее практически невозможно заметить. Но употребление орехов, зараженных плесенью, в итоге может привести к развитию серьезных заболеваний, включая рак. В среднем срок хранения для разного вида орехов составляет от 4 до 12 недель.

Масла

Это тоже вовсе не «вечный» продукт, как, возможно, думают многие. Масло, долго простоявшее открытым, уже нельзя употреблять в пищу. Кроме того, отказаться от использования масел в кулинарных целях стоит и в том случае, если они хранились не по правилам: находились на свету, в тепле или страдали от перепада температур.

Кофе

Кофейные зерна очень быстро теряют свой аромат и полезные свойства при неправильном хранении. Если вы храните кофе не в закрытых банках или вакуумных контейнерах, зерна впитывают посторонние запахи и влагу, что негативно сказывается на его качествах. Поэтому слишком много кофейных зерен хранить дома не получится: если, конечно, вы не готовы отдать целый кухонный шкафчик под контейнеры с ароматным содержимым.

Специи

Бессрочным периодом хранения специи похвастаться, увы, не могут. Хотя многие хозяйки предпочитают держать на кухне много приправ в довольно больших объемах, это не совсем верный подход. Через некоторое время специи теряют свои полезные свойства и вкусовые качества. Использовать их если и можно, то смысла особого в этом нет: вкус блюд просроченные приправы точно не сделают лучше.