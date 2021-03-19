Нарколог рассказал о самом вредном способе приема алкоголя

Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев раскрыл самый вредный способ пить алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

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Специалист отметил, что спиртное в любом случае наносит вред организму человека. Однако при этом Казанцев добавил, что не следует запивать алкоголь сладкой газировкой, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.

Нарколог советует после употребления алкоголя выпивать глоток какой-либо другой жидкости. По его словам, это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка. Например, для подобных целей можно использовать обычную воду или добавлять лед в напиток.

Эксперт подчеркивает, что данный метод позволит уменьшить ущерб, нанесенный организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций.