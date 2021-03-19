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Нарколог рассказал о самом вредном способе приема алкоголя

Даня Виттиг
13 часов назад
Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев назвал самый вредный способ пить алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.
Нарколог рассказал о самом вредном способе приема алкоголя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В целом, спиртное в любом случае наносит вред организму человека. Но если запивать алкоголь сладкой газировкой, то она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.
Нарколог советует запивать алкоголь другой жидкостью, например, воду со льдом. Это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка.
Этот данный метод позволит уменьшить ущерб, нанесенный организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций.
Еда,Алексей Казанцев,
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