Нарколог рассказал о самом вредном способе приема алкоголя

Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев назвал самый вредный способ пить алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом, спиртное в любом случае наносит вред организму человека. Но если запивать алкоголь сладкой газировкой, то она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.

Нарколог советует запивать алкоголь другой жидкостью, например, воду со льдом. Это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка.