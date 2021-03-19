8 продуктов, которые нельзя есть постящимся 

Животный белок должен быть заменен на растительный — как сделать это без вреда здоровью?

Пост состоит из 48 дней, в которые стоит воздержаться от продукции животного происхождения (мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты). Также есть дни, в которые от пищи вовсе отказываются — это первый и последний дни Великого поста.

Есть дни, когда можно есть только сырую еду (фрукты, овощи, орехи без термической обработки) — эти дни называются сыроедческими (или сухоядение), ещё есть дни, в которые нужно готовить без использования масла и дни, когда готовить можно с ним. Все дни чередуются между собой через один (кроме приготовления пищи на масле).

В будни поочередно можно готовить пищу без масла и питаться по системе сыроедения, в выходные — пища на масле. Стоит отметить что есть 3 дня, в которые разрешены блюда с рыбой и бокал вина — 20, 24, 25 апреля. Некоторые календари допускают прием бокала вина в каждые выходные, здесь уже каждый решает самостоятельно. Так какие продукты нашего обычного меню есть нельзя и чем их заменить?

Яйца. В рецепта× 1 яйцо можно заменить на 1/4 чашки яблочного пюре, семена льна (1 ст. л. семян замочить в 3 ст.л. воды), гороховая мука (3 ст. л. муки смешать с 3 ст. л. воды).

Конфеты и кондитерские изделия. Если готовить их на маргарине, не включая молочных продуктов и яиц, есть такие десерты можно. Например, с заменителем яйца можно приготовить банановый хлеб с орехами и сухофруктами. Либо попробуйте заменить сладости на детские пюре в тетрапаках — их удобно взять с собой. Делайте смузи, нарезки фруктов и сухофруктов — в них много витаминов.

Рыба. За исключением трёх дней в конце апреля, рыбу есть нельзя. Ее обязательно заменить, чтобы не получить дефицит омега−3 жирных кислот и альфа-линолеиновой кислоты. Добавляйте в рацион семена, орехи, растительные масла, брюссельскую капусту, шпинат, салатную зелень.

Мясо. Самый простой вариант — соевое мясо. Его можно приготовить в соусе, так что по вкусу вы не отличите от обычного животного мяса. Также много белка содержится в бобах, тофу, орехах, протеиновых порошках на растительной основе.

Сливочное масло. В выпечке можно использовать веганское масло, яблочное пюре, йогурт без молока, кокосовое масло, кокосовый йогурт, оливковое масло, ореховое масло, пюре из банана и пюре из авокадо. При жарке вместо сливочного масла можно использовать оливковое, кокосовое масло, овощной бульон или масло авокадо.

Белый хлеб. Заменить хлеб советуем на хлебцы или флаксы. Некоторые заменяют хлеб на салатный лист айсберг, если, например готовят веганские бургеры.

Молочные продукты. Всем молочным продуктам есть альтернатива на растительном молоке — огромное число йогуртов, мягких и твёрдых сыров пр Всем молочным продуктам есть альтернатива на растительном молоке — огромное число йогуртов, мягких и твёрдых сыров пр едставлено на полках магазинов. Единственное, что не получится заменить, — творог.

Алкоголь. Если вам нравится вкус алкоголя, покупайте безалкогольные альтернативы напиткам — по вкусу и запаху их не отличить.