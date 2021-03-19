Какие Е-добавки в продуктах нужно избегать

Некоторое время назад ученые демонизировали все Е-добавки, но на самом деле они содержатся даже в натуральных продуктах и используются для консервирования и продления срока годности. Если вы закупаетесь в супермаркетах, а не на рынках и фермах, то на упаковках в составе наверняка будут указаны Е-добавки. Одни можно спокойно употреблять и не бояться последствий, но с некоторыми нужно быть аккуратнее.