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Какие Е-добавки в продуктах нужно избегать

Елизавета Назарова
1 час назад
Некоторое время назад ученые демонизировали все Е-добавки, но на самом деле они содержатся даже в натуральных продуктах и используются для консервирования и продления срока годности. Если вы закупаетесь в супермаркетах, а не на рынках и фермах, то на упаковках в составе наверняка будут указаны Е-добавки. Одни можно спокойно употреблять и не бояться последствий, но с некоторыми нужно быть аккуратнее.
Некоторые опасные Е-добавки запрещены в России, но влияние некоторых разрешенных на организм до сих пор не доказано, поэтому их стоит употреблять в умеренном количестве или полностью исключить из рациона. Смотрите видео и узнаете, каких добавок в продуктах стоит избегать.
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