Диетолог развеяла распространенный миф о вреде картофеля 

Диетолог Мария Шубина развеяла популярный миф и вреде картофеля. По ее словам, картошка не является калорийной едой и может становиться тяжелее только из-за способа приготовления.

"На что действительно стоит обратить внимание, так это на гликемический индекс картофеля. Он у него действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови",

— сказала специалист телеканалу "Звезда".

Она отметила, что чрезмерное употребление этого овоща действительно может привести к развитию заболеваний сердца и сосудов.

При этом Шубина призвала не отказываться от картофеля полностью. Диетолог посоветовала выбирать молодой картофель с более низким гликемическим индексом, готовить его в мундире и есть со свежими овощами, чтобы добавить клетчатки. Кроме того, можно добавить к нему белка и жиров. Также не стоит разваривать картошку и есть ее горячей.