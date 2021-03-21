Перечислены шесть опасных продуктов из супермаркета

Китайский фуд-блогер рассказал, какие продукты не следует покупать в супермаркете, поскольку это может весьма негативно отразиться на состоянии здоровья потребителей. Рассказ размещён на платформе WeChat.

Всего автор материала упоминает шесть категорий продуктов. В первую очередь блогер не рекомендует покупать готовый фарш. По его словам, при производстве фарша используют различные мясные остатки или несвежее мясо, также туда может быть добавлено чрезмерное количество жира.

Также не рекомендуется покупать соленья, хранящиеся в открытых больших контейнерах. Мимо них проходит большое количество людей, в продукт могут попасть бактерии, а для продления срока годности туда добавляют очень большое количество соли.

Ещё один продукт, на который накладывается табу, — курица-гриль. Блогер утверждает, что для этого блюда супермаркеты используют старое мясо, которое уже невозможно заморозить, но необходимо реализовать.

Также лучше проходить мимо заранее нарезанных и упакованных фруктов: в таком виде они теряют витамины и питательные вещества, а в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии.

Ещё один пункт списка — замороженная рыба. Автор уверяет, что этот товар имеет тенденцию залёживаться и портиться.

И последний пункт списка — готовые наборы специй. Блогер утверждает, что туда могут попасть испортившиеся ингредиенты. Кроме того, в пищевой плёнке, в которую часто упаковывают специи, активно размножаются бактерии, там может завестись плесень.