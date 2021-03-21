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Названы продукты, которые не стоит покупать в магазине 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы продукты, которые не стоит покупать в магазине
Фото: depositphotos.com
Китайский блогер рассказал, какие продукты не стоит покупать в магазинах из-за того, что они могут быть опасны для здоровья. Своим мнением он поделился в китайской социальной сети WeChat.
В первую очередь блогер предостерег от покупки мясного фарша, так как его часто готовят из просроченных продуктов и остатков мяса. Также в фарш часто добавляют большое количество жира.
Кроме того, он предостерег читателей от покупки фруктов и овощей в пластиковых контейнерах. Он считает, что в такие емкости попадает большое количество бактерий из-за того, что рядом с полками всегда ходят люди. Нарезанные фрукты также не стоит покупать, так как они теряют полезные вещества, а в емкость могут попасть бактерии во врем ручной упаковки. Нередки случаи, когда магазин кладет испорченные товары со свежими в одну упаковку, а бактерии и плесень могут поразить товары с нормальным сроком годности.
Из мясных продуктов блогер порекомендовал избегать покупку курицы-гриль. Он отметил, что ее делают из мяса, у которого истекает срок годности. Таким образом его продляют и пытаются быстрее продать.
Замороженная рыба — еще один продукт, который нужно обходить стороной. По мнению блогера, этот товар с низким спросом, поэтому он может долго лежать на полках магазина. Отличить несвежую рыбу можно по глазам: они будут красные или белые. Кроме того, при надавливании на мясо могут образовываться вмятины.
Последним в списке запретных продуктов оказались наборы специй. В него могут класть несвежие продукты, а в пищевой пленке лучше размножаются бактерии и плесень.
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