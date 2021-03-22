Вредные кулинарные привычки, от которых стоит отказаться

Некоторые действия хозяек на кухне могут просто испортить готовящееся блюдо, другие же могут стать по-настоящему опасными. О каких кулинарных привычках лучше забыть, читайте в материале “Рамблера”.

Одна разделочная доска для всех продуктов

Большинство продуктов не следует нарезать на одной доске, пусть даже в процессе приготовления блюда они будут смешаны. Даже если вы сполоснете поверхность, на которой резали сырое мясо, а потом решите приготовить на ней, например, бутерброды, вряд ли вы сможете быть абсолютно уверены, что на доске не осталось мельчайших частиц предыдущего продукта. Они легко попадут на хлеб, а это, как вы понимаете, может быть весьма опасно.

Разморозка и маринование продуктов при комнатной температуре

Многие хозяйки не видят ничего страшного в том, чтобы размораживать и мариновать продукты на кухонном столе: ведь так быстрее можно их подготовить к дальнейшей обработке. Однако, делать так категорически не стоит. При комнатной температуре быстрее начинают появляться и размножаться бактерии, а это опасно для здоровья. Возьмите за правило размораживать мясо и рыбу на нижней полке холодильника, туда же следует их отправить после того, как вы их замариновали.

Частое перемешивание ингредиентов во время приготовления