Вредные кулинарные привычки, от которых стоит отказаться

Некоторые действия хозяек на кухне могут просто испортить готовящееся блюдо, другие же могут стать по-настоящему опасными. О каких кулинарных привычках лучше забыть, читайте в материале “Рамблера”.
Одна разделочная доска для всех продуктов
Большинство продуктов не следует нарезать на одной доске, пусть даже в процессе приготовления блюда они будут смешаны. Даже если вы сполоснете поверхность, на которой резали сырое мясо, а потом решите приготовить на ней, например, бутерброды, вряд ли вы сможете быть абсолютно уверены, что на доске не осталось мельчайших частиц предыдущего продукта. Они легко попадут на хлеб, а это, как вы понимаете, может быть весьма опасно.
Разморозка и маринование продуктов при комнатной температуре
Многие хозяйки не видят ничего страшного в том, чтобы размораживать и мариновать продукты на кухонном столе: ведь так быстрее можно их подготовить к дальнейшей обработке. Однако, делать так категорически не стоит. При комнатной температуре быстрее начинают появляться и размножаться бактерии, а это опасно для здоровья. Возьмите за правило размораживать мясо и рыбу на нижней полке холодильника, туда же следует их отправить после того, как вы их замариновали.
Частое перемешивание ингредиентов во время приготовления
Не стоит лишний раз подходить к плите и “тревожить” блюдо, мирно поджаривающееся на сковороде. Некоторые, опасаясь, что еда подгорит, перемешивают готовящиеся продукты очень часто. Эти действия не позволяют им хорошо поджариться, кроме того, есть вероятность, что так вы просто превратите блюдо в кашу.