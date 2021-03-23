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Диетологи рассказали о повышающих настроение продуктах

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Продукты, стимулирующие серотонин, способны улучшить настроение, сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян в беседе с «Известиями».
К таким продутым относятся шоколад, бананы, сыры.
«Но для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт», — отметила специалист.
Она посоветовала правильно питаться и заниматься спортом, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение.
Врач-диетолог Дарья Русакова, в свою очередь, добавила, что потреблять такие продукты нужно в меру. Так, количество сладкого не должно превышать 20–30 граммов за прием.
«Желательно принимать их в первой половине дня. Если мы говорим о шоколаде или тех же финиках и сухофруктах, то в этих продуктах помимо полезных стимуляторов настроения и иммунитета есть еще и простые сахара, которые мы стараемся в нашем питании ограничивать», — пояснила она.
По словам врача-диетолога Наталии Герасимовой, многие поднимающие настроение продукты могут содержат вредные для здоровья добавки.
«В частности, продукты с высоким содержанием глютамата натрия, который вызывает не только позитивные эмоции, но и некую эмоциональную привязанность к такой еде. Например, к таким продуктам относится колбаса», — отметила она.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, улучшающие работу головного мозга и позволяющие поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии. По его словам, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба, наподобие лосося или скумбрии.
«Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток», — сказал Гинзбург.
Еда,Михаил Гинзбург,Дарья Русакова,газета "Известия",
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