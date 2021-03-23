Врач перечислил необходимые для завтрака сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский перечислил сладкие продукты, которые необходимо употреблять на завтрак. Рекомендации прозвучали в интервью радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что важно различать естественные и добавленные сахара. По его словам, сахар во фруктах, ягодах и овощах влияет на организм иначе, нежели подсластитель, добавленный искусственным путем.
Специалист не рекомендует завтракать только сахаросодержащими продуктами, так как они не дают насыщения.
«Несмотря на наличие клетчатки, организм для полноценной сытости требует еще и жира, и белка», — объяснил он.
Бобровский описал идеальный завтрак. По его словам, половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — зерновые, в частности, каша, любой гарнир, хлеб, а остальную часть следует отводить мясным или белковым блюдам.
Ранее диетолог Елена Соломатинаназвала продукты, которые не стоит регулярно есть на завтрак. Среди них — свежевыжатые соки, хлопья, каши быстрого приготовления и тосты с джемом.