Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Как приготовить лосось из моркови

Диана Товсепова
7 часов назад
В соцсетях шумно обсуждают рецепт необычного блюда, который многие называют "моркось". Как выяснил "Рамблер", оказывается из обычной моркови можно сделать нечто, сильно напоминающее по вкусу лосось или семгу.
Как приготовить лосось из моркови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чтобы приготовить веганский лосось из моркови вам понадобится:
3-4 шт. сочной моркови (крупной); 1 ч. л. морской соли; 1 ч. л. жидкого дыма; 2 ст. л. рисового или винного уксуса; 3 ст. л. соевого соуса; 3 ст. л. льняного масла.
Процесс приготовления не должен вызвать сложностей. Сначала следует отварить морковь в соленой воде до размягчения. При этом морковь по мягкости должна быть примерно как "на оливье". При этом морковь должна вариться в хорошо просоленной воде, чтобы придать ей "настоящий" соленый вкус рыбы.
Затем морковь следует охладить и очистить от кожицы, после чего нарезать на кусочки толщиной по 2-3 мм.
После этого нужно выложить послойно в стеклянную банку морковь и соевый соус. Поверх наливаем льняное масло, уксус и жидкий дым.
Заготовку нужно оставить мариноваться 1-2 часа в холодильнике или, еще лучше, на ночь.
Интересно, что филе веганского лосося еще можно приготовить из свеклы, папайи или арбуза.
Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители