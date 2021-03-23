Как приготовить лосось из моркови

В соцсетях шумно обсуждают рецепт необычного блюда, который многие называют "моркось". Как выяснил "Рамблер", оказывается из обычной моркови можно сделать нечто, сильно напоминающее по вкусу лосось или семгу.

Чтобы приготовить веганский лосось из моркови вам понадобится:

3-4 шт. сочной моркови (крупной); 1 ч. л. морской соли; 1 ч. л. жидкого дыма; 2 ст. л. рисового или винного уксуса; 3 ст. л. соевого соуса; 3 ст. л. льняного масла.

Процесс приготовления не должен вызвать сложностей. Сначала следует отварить морковь в соленой воде до размягчения. При этом морковь по мягкости должна быть примерно как "на оливье". При этом морковь должна вариться в хорошо просоленной воде, чтобы придать ей "настоящий" соленый вкус рыбы.

Затем морковь следует охладить и очистить от кожицы, после чего нарезать на кусочки толщиной по 2-3 мм.

После этого нужно выложить послойно в стеклянную банку морковь и соевый соус. Поверх наливаем льняное масло, уксус и жидкий дым.

Заготовку нужно оставить мариноваться 1-2 часа в холодильнике или, еще лучше, на ночь.