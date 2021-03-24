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Диетолог предупредила об опасности свежего хлеба

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Свежий хлеб опасен, так как обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Он может быть вреден для людей с проблемами ЖКТ. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.
«При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни»,
— посоветовала врач.
Она пояснила, что по мере зачерствения хлеба меняется его структура. С точки зрения пользы для желудка лучше есть вчерашний хлеб или сухари, добавила эксперт. Кроме того, приятный вкус свежего хлеба — это скорее его недостаток, чем достоинство, ведь из-за этого свежего хлеба хочется съесть больше.
Еда,ИА Sputnik,
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