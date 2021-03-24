Вы наверняка слышали о существовании "жиросжигающих" продуктов. Во многих журналах и блогах отмечают, что для похудения не нужны диеты, спорт и ограничения, ведь, по их мнению, можно сбросить вес, употребляя определенные вещи. На самом деле это неправда. Жиросжигающие продукты не стимулируют сжигание жира и не ускоряют обмен веществ, как вам обещают маркетологи. Не ведитесь и внимательнее изучите то, как устроен организм, если вы хотите похудеть. "Рамблер" рассказывает, почему не стоит верить всему, что вы читаете.

Что называют жиросжигающими продуктами

В список еды с волшебным свойством входит действительно много полезной пищи с витаминами и определенными микроэлементами. Чаще всего в этот список попадает сельдерей, огурцы, имбирь, грейпфрут, перец и корица. Эти продукты действительно полезные, и если вы будете питаться только ими, то рано или поздно скинете вес, но многие едят их вдобавок к обычной пище, и не видел эффекта жиросжигания. Рассказываем, почему так происходит.

Что такое на самом деле жиросжигающие продукты

Жиросжигающими называют продукты с отрицательной калорийностью. Это значит, что организм тратит больше калорий на то, чтобы переварить этот продукт, чем в нем есть калорий. Как правило, это овощи и фрукты, которые состоят преимущественно из воды. Теперь разберемся, почему это не работает.