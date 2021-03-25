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3 продукта, чей срок годности никогда не истечет

Мира Маркина
6 часов назад
Некоторыми продуктами можно запастись впрок и хранить их долгие годы, не переживая об истечении срока годности. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Растворимый кофе

Как правило, на упаковках с этим напитком пишут, что срок его хранения - не более пяти лет. Однако, если верить сайту sroki.net, если держать сублимированный растворимый кофе при комнатной температуре, он может храниться до 20 лет. А в холодильнике - еще больше.

Сухое молоко

Срок годности сухого молока обратно пропорционален содержанию жира в нем. Таким образом, обезжиренное молоко не испортится в холодильнике, как и растворимый кофе, даже за 20 лет.

Мед

Неслучайно археологи по сей день находят в древнеегипетских гробницах горшки с медом. Этот продукт, в составе которого огромное количество полезных веществ, может храниться десятилетиями. Весь секрет в том, что в чистом меде не размножаются дрожжи и бактерии из-за высокого содержания сахара, низкого содержания воды и кислотности.
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