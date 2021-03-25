Домохозяйка раскрыла секрет по-настоящему красного борща

Борщ является одним из главных национальных блюд в России и на Украине. И если вкусовые особенности каждая домохозяйка определяет сама, то внешний вид беспрекословно должен быть один — ярко-красный суп с идеально нарезанными овощами, зеленью и сметаной.

Домохозяйка опубликовала в своем блоге рецепт, который позволяет добиться того, чтобы борщ был по-настоящему красным. Это старый, но проверенный метод, которым пользуются повара в общепите.

Рецепт борща и как его надо варить каждая домохозяйка прекрасно знает сама, а вот как сохранить насыщенный красный цвет супа — знают немногие. По словам автора, для сохранения цвета необходимо выполнить два важных шага.

Первый

Прежде чем нарезать свеклу, ее необходимо хорошо отмыть под проточной водой от грязи, можно даже слегка протереть железной губкой. Затем отрезать верх и низ, поскольку грязь в этих местах очень сложно вычистить.

Далее необходимо почистить свеклу, а очитки ни в коем случае не выкидывать. Их нужно положить в кастрюлю, залить водой и добавить 2-3 ложки столового уксуса. Кастрюлю с содержимым поставить на самый маленький огонь и оставить для настаивания до тех пор, пока борщ не будет практически готов.

Второй

Обжарить нарезанную свеклу с томатной пастой, залить водой и тушить. Но главное — добавить уксус. Дело в том, что эта кислота сохраняет цвет, поэтому во время тушения с уксусом свекла потеряет оттенок не так критично.