Домохозяйка раскрыла секрет ярко-красного борща

Борщ считается одним из главных национальных блюд России и Украины. Вкусовые особенности этого блюда у каждого человека свои. Однако одно остается неизменным, а именно его внешний вид — ярко-красный суп с нарезанными овощами и сметаной. Одна из домохозяек опубликовала в своем блоге рецепт, который помогает добиться такого результата.

По словам автора, для сохранения цвета необходимо выполнить всего два важных шага. В первую очередь, прежде чем нарезать свеклу, ее необходимо хорошо отмыть и почистить, а сами очистки не выкидывать. Их необходимо положить в кастрюлю, залить водой и добавить 2-3 ложки столового уксуса. Кастрюлю с содержимым поставить на самый маленький огонь и оставить для настаивания до тех пор, пока борщ не будет практически готов.

Затем следует обжарить нарезанную свеклу с томатной пастой и потушить с водой, добавив уксус. Эта кислота сохраняет цвет.