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Домохозяйка раскрыла секрет ярко-красного борща

Мария Грибова
1 час назад
Борщ считается одним из главных национальных блюд России и Украины. Вкусовые особенности этого блюда у каждого человека свои. Однако одно остается неизменным, а именно его внешний вид — ярко-красный суп с нарезанными овощами и сметаной. Одна из домохозяек опубликовала в своем блоге рецепт, который помогает добиться такого результата.
По словам автора, для сохранения цвета необходимо выполнить всего два важных шага. В первую очередь, прежде чем нарезать свеклу, ее необходимо хорошо отмыть и почистить, а сами очистки не выкидывать. Их необходимо положить в кастрюлю, залить водой и добавить 2-3 ложки столового уксуса. Кастрюлю с содержимым поставить на самый маленький огонь и оставить для настаивания до тех пор, пока борщ не будет практически готов.
Затем следует обжарить нарезанную свеклу с томатной пастой и потушить с водой, добавив уксус. Эта кислота сохраняет цвет.
Когда борщ будет полностью готов, необходимо убавить огонь, чтобы он не кипел. Затем добавить краску, полученную на первом этапе, и довести до вкуса.
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