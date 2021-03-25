Блогер из Соединенных Штатов рассказал о русских продуктах, которые стали пользоваться популярностью у его соотечественников.

Русские магазины можно найти в крупных городах США, их когда-то открывали иммигранты из России. Американцы со временем распробовали и даже полюбили некоторые необычные для них продукты.

В первую очередь американец упомянул соленья. Особенно жители США оценили рассол и соленые огурцы. В 2017 году рассол продавался по 20 долларов за литр, сейчас банка соленых огурцов в русском магазине стоит примерно 8 долларов, отметил автор статьи.

Жители США по-достоинству оценили и русский шоколад, он, по их мнению, более молочный. После американского продукта остается ощущение, что поел порошка, российская "Аленка" и "Бабаевский" им нравятся больше. За плитку российского шоколада придется выложить 3-5 долларов.