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Американец рассказал о русских продуктах, популярных у жителей США

Слово и Дело
27 минут назад
Блогер из Соединенных Штатов рассказал о русских продуктах, которые стали пользоваться популярностью у его соотечественников.
Русские магазины можно найти в крупных городах США, их когда-то открывали иммигранты из России. Американцы со временем распробовали и даже полюбили некоторые необычные для них продукты.
В первую очередь американец упомянул соленья. Особенно жители США оценили рассол и соленые огурцы. В 2017 году рассол продавался по 20 долларов за литр, сейчас банка соленых огурцов в русском магазине стоит примерно 8 долларов, отметил автор статьи.
Жители США по-достоинству оценили и русский шоколад, он, по их мнению, более молочный. После американского продукта остается ощущение, что поел порошка, российская "Аленка" и "Бабаевский" им нравятся больше. За плитку российского шоколада придется выложить 3-5 долларов.
Американцы, придерживающиеся правильного питания, часто заезжают в русские магазины, чтобы приобрести хороший мед, перетертые ягоды, орехи, кедровое или облепиховое масло, творог или йогурт. Все это в русских магазинах продается отличного качества, заметил блогер.
Еда,
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