Наверняка каждый в определенные периоды замечает за собой тягу к какому-то одному виду продукта, к которому возможно никогда раньше не питал особой любви. Хотя кого мы обманываем, сладкого, жирного или жареного порой хочется каждому из нас, даже если мы являемся адептами правильного питания и здорового образа жизни.

Но оказывается, чаще всего наши желания подобного рода говорят о том, что организму чего-то не хватает и он пытается восполнить дефицит такими продуктами.

Хочется соленого Обезвоживание организма. Рецепт спасения прост: пейте больше воды. Нехватка хлоридов.

Чаще принимайте в пищу рыбу и морепродукты в целом, перейдите на морскую соль вместо обычной поваренной. Откройте для себя козье молоко.

Очаг инфекции (скорее всего, мочеполовой сфере). Проконсультируйтесь со специалистом.

Хочется кислого Ваша пища слишком пресная, в рацион входят только нейтральные продукты вроде отварного мяса / рыбы, картошечки и молока. Побольше соли!

Дефицит витамина С и недостаток магния после токсикоза (у беременных), отравления, ослабления иммунитета. Принимайте в пищу орехи, семечки, бобовые культуры, и все будет нормально.

При стойкой тяге к соленому можно заподозрить проблемы с желчным пузырем или с печенью. Обратитесь к специалисту.

Хочется горького либо острого Бросайте тоннами потреблять жирную пищу! Горького или острого организм обычно хочет чтобы переварить большие объемы жирнятины.

Если описанный выше случай не ваш вариант, возможно, проблема в желудке есть сложности с секрецией и эвакуаторной функцией.

Часто остренького также хочется при интоксикации.

Хочется жирного

У вас повышенные физические нагрузки;

У вас ожирение и поэтому вы сидите на диете с серьезным ограничением жиров.

Нехватка жирорастворимых витаминов. Что-то надо менять — со временем неоправданная тяга к жирному приводит к изменениям в мозге и формирования привычки есть жирное.

Как уменьшить тягу к жирной пище? Принимайте в пищу сыр, молочные и кисломолочные (кефир, простокваша) продукты, капусту брокколи.

Хочется сладкого

Недостаток хрома, фосфора или триптофана (последнего особенно не хватает в пасмурные дни).

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