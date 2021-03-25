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Чего не хватает организму, когда хочется соленого, сладкого, острого или кислого

BigPicture.ru
5 часов назад
Наверняка каждый в определенные периоды замечает за собой тягу к какому-то одному виду продукта, к которому возможно никогда раньше не питал особой любви. Хотя кого мы обманываем, сладкого, жирного или жареного порой хочется каждому из нас, даже если мы являемся адептами правильного питания и здорового образа жизни.
Но оказывается, чаще всего наши желания подобного рода говорят о том, что организму чего-то не хватает и он пытается восполнить дефицит такими продуктами.

Хочется соленого

  • Обезвоживание организма. Рецепт спасения прост: пейте больше воды. Нехватка хлоридов.
  • Чаще принимайте в пищу рыбу и морепродукты в целом, перейдите на морскую соль вместо обычной поваренной. Откройте для себя козье молоко.
  • Очаг инфекции (скорее всего, мочеполовой сфере). Проконсультируйтесь со специалистом.

Хочется кислого

  • Ваша пища слишком пресная, в рацион входят только нейтральные продукты вроде отварного мяса / рыбы, картошечки и молока. Побольше соли!
  • Дефицит витамина С и недостаток магния после токсикоза (у беременных), отравления, ослабления иммунитета. Принимайте в пищу орехи, семечки, бобовые культуры, и все будет нормально.
  • При стойкой тяге к соленому можно заподозрить проблемы с желчным пузырем или с печенью. Обратитесь к специалисту.

Хочется горького либо острого

  • Бросайте тоннами потреблять жирную пищу! Горького или острого организм обычно хочет чтобы переварить большие объемы жирнятины.
  • Если описанный выше случай не ваш вариант, возможно, проблема в желудке есть сложности с секрецией и эвакуаторной функцией.
  • Часто остренького также хочется при интоксикации.

Хочется жирного

Что-то надо менять — со временем неоправданная тяга к жирному приводит к изменениям в мозге и формирования привычки есть жирное.
  • У вас повышенные физические нагрузки;
  • У вас ожирение и поэтому вы сидите на диете с серьезным ограничением жиров.
  • Нехватка жирорастворимых витаминов.
Как уменьшить тягу к жирной пище? Принимайте в пищу сыр, молочные и кисломолочные (кефир, простокваша) продукты, капусту брокколи.

Хочется сладкого

Недостаток хрома, фосфора или триптофана (последнего особенно не хватает в пасмурные дни).
Купите в аптеке препараты хрома — и проблема тысячелетия с высокой долей вероятности будет решена.
Таковы общие закономерности возникновения наших гастрономических причуд. Если вы хотите получить по-медицински точную картину потребностей именно вашего организма — сходите в хорошую поликлинику и сдайте анализ волос на микроэлементы. Заодно и проверитесь на предмет солей тяжелых металлов.
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