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Американец рассказал о русских продуктах, популярных в США

Мария Грибова
5 часов назад
Блогер из США рассказал о русских продуктах, которые пользуются популярностью у его соотечественников. Об этом сообщает «Слово и Дело».
В первую очередь, американцы оценили соленья, а именно рассол и соленые огурцы. В 2017 году рассол продавался по 20 долларов за литр, сейчас банка соленых огурцов в русском магазине стоит примерно восемь долларов.
Также жителям США нравится русский шоколад. По их мнению, он более молочный. Плитка российского шоколада обойдется американцам примерно пять долларов.
Еще местные отправляются в русские магазины за хорошим медом, перетертыми ягодами, орехами, кедровым и облепиховым маслом, творогом и йогуртом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что домохозяйка раскрыла секрет ярко-красного борща.
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