Американец рассказал о русских продуктах, популярных в США

Блогер из США рассказал о русских продуктах, которые пользуются популярностью у его соотечественников. Об этом сообщает «Слово и Дело».

В первую очередь, американцы оценили соленья, а именно рассол и соленые огурцы. В 2017 году рассол продавался по 20 долларов за литр, сейчас банка соленых огурцов в русском магазине стоит примерно восемь долларов.

Также жителям США нравится русский шоколад. По их мнению, он более молочный. Плитка российского шоколада обойдется американцам примерно пять долларов.