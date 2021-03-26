Ученые сопоставили данные о смертности с результатами исследования здоровья и пищевых привычек, в котором приняли участие 35 тысяч американцев старше 20 лет. Риск смерти у людей, которые чаще раза в день бывают в ресторане или едят готовые обеды, купленные навынос, оказался в 1,49 раз выше, чем у тех, кто предпочитает готовить дома.