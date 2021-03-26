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Еда из ресторанов оказалась смертельно опасной

Lenta.ru
8 часов назад
Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что частое употребление ресторанной еды повышает риск хронических заболеваний и смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Ученые сопоставили данные о смертности с результатами исследования здоровья и пищевых привычек, в котором приняли участие 35 тысяч американцев старше 20 лет. Риск смерти у людей, которые чаще раза в день бывают в ресторане или едят готовые обеды, купленные навынос, оказался в 1,49 раз выше, чем у тех, кто предпочитает готовить дома.
«Напрашивается вывод, что частое употребление еды, приготовленной не дома, — это, возможно, не самая здоровая привычка, — говорит один из авторов исследования Вэй Бао. — Вместо этого людям следует подумать о том, чтобы чаще готовить дома».
Еда,
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